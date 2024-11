Au Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a procédé samedi 30 novembre 2024 à l’inauguration de l’usine de transformation de tomates de Bobo-Dioulasso. Ce projet ambitieux, fruit d’un partenariat public-privé et d’un engagement citoyen sans précédent, marque une étape importante dans la stratégie de développement du Burkina Faso.

Le Burkina Faso inaugure une usine de transformation de tomates, symbole d’un développement endogène

Construite grâce à l’effort de toutes les populations du Burkina Faso, cette usine est le fruit d’un programme d’entrepreneuriat communautaire par actionnariat populaire. Des milliers de Burkinabè, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays, ont ainsi contribué à la réalisation de ce projet, démontrant leur attachement au développement de leur nation.

Lors de la cérémonie d’inauguration, le Président Ibrahim Traoré a souligné l’importance de cette usine dans la promotion de l’agriculture locale, de la création d’emplois et de la sécurité alimentaire. Il a également salué l’engagement des Burkinabè qui ont permis de concrétiser ce projet.

« Cette unité industrielle est un symbole fort de notre vision d’un développement endogène et inclusif du Burkina Faso », a-t-il fait savoir avant d’ajouter qu’il « demeure convaincu que le Burkina dispose des ressources nécessaires pour son développement et sa prospérité. Poursuivons donc notre marche vers un pays souverain, fier et prospère ».

Avec cette nouvelle usine, le pays renforce sa souveraineté alimentaire et se positionne comme un acteur majeur de la transformation agroalimentaire en Afrique de l’Ouest.