Naomi Campbell et Burna Boy enflamment une soirée privée pour le rebranding de PrettyLittleThing

L’événement a réuni les figures emblématiques de la mode, notamment Daniel Lee, directeur de la création de Burberry, et Law Roach, styliste de longue date de Zendaya. La star des Afrobeats, Burna Boy, lauréat d’un Grammy Award, a enflammé la soirée avec une prestation électrisante, marquant ainsi l’apogée de l’événement.

Sur invitation uniquement, la fête a été orchestrée par Umar Kamani, fondateur de PrettyLittleThing. Elle a accueilli des personnalités du monde du sport et du divertissement, comme les acteurs de Gossip Girl, Ed Westwick et Kelly Rutherford, ainsi que le boxeur Anthony Joshua.

Cette soirée marquait un tournant stratégique pour PLT, qui a dévoilé un rebranding audacieux dès le lundi précédent. En partageant des vidéos de l’événement, la marque a écrit sur Instagram : « Ceci marque le début d’une nouvelle ère, une célébration inoubliable de notre parcours et de notre avenir. Voici le prochain chapitre – plus grand, plus audacieux et à peine commencé. »

Désormais, l’univers de PrettyLittleThing adopte une esthétique plus sophistiquée : exit le rose flashy, place à des teintes plus sombres et élégantes. Le logo emblématique de la licorne rose a cédé la place à un symbole inspiré du patrimoine, tandis que la collection s’oriente vers des pièces plus raffinées aux tons neutres.

De retour à la tête de la marque depuis septembre, Umar Kamani a confié à Drapers cette semaine : « La marque s’était éloignée de son essence en cessant d’écouter ses consommateurs. Mon retour a été l’occasion de tout redéfinir et d’apporter une nouvelle vision. »