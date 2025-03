La BECEAO (Banque Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest), en collaboration avec l’UEMOA, a fixé un taux d’inflation cible pour ses pays membres, compris entre 1% et 3%. Au cours des trois derniers mois, cinq pays de l’Union Économique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) ont réussi à respecter ce seuil.

La BCEAO a publié un rapport dans lequel elle indique que l’inflation dans plusieurs pays membres de l’UEMOA reste dans la fourchette cible de 1% à 3%. Parmi ces pays, le Bénin est celui qui affiche l’inflation la plus basse.

Top 5 des pays ayant respecté la fourchette cible de l’inflation de la BECEAO (1% – 3%)

1. Bénin (0,6%)

2. Côte d’Ivoire (1,7%)

3. Burkina Faso (1,5%)

4. Sénégal (1,8%)

5. Togo (2,2%)

Qu’est-ce que l’inflation ?

L’inflation désigne la perte du pouvoir d’achat de la monnaie, qui se traduit par une augmentation générale et durable des prix des biens et services. Elle reflète une hausse générale des prix dans une économie (comme un pays), ce qui signifie que, lorsqu’il y a inflation, une certaine quantité d’argent permet d’acheter moins de biens et services.

En d’autres termes, lorsque le prix de produits essentiels comme le riz, le pain, le sucre, le carburant, ou les vêtements augmente, cela indique qu’il y a de l’inflation.

Les pays où l’inflation dépasse la fourchette cible de la BCEAO

Cependant, il y a trois pays de la BECEAO où le taux d’inflation est resté au-dessus de la fourchette cible de la BCEAO, avec des taux variant entre 7,6% et 4,2% au cours des trois derniers mois. Ces pays sont: Mali (7,6%) Guinée-Bissau (5,4%) Niger (4,2%)