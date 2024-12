Le football ivoirien est une nouvelle fois mis à l’honneur à travers les CAF Awards 2024. Plusieurs joueurs et entraîneurs de la sélection ivoirienne figurent parmi les finalistes de cette prestigieuse cérémonie qui récompense les meilleurs talents du football africain.

Découvrez les Éléphants en lice pour les CAF Awards

Pour cette édition des CAF Awards, la Côte d’Ivoire est présente parmi le trio finaliste de cinq catégories masculines. Il s’agit du Joueur de l’année, Jeune joueur de l’année, Gardien de l’année, Entraîneur de l’année puis Équipe nationale de l’année. Ainsi, les catégories où brillent les représentants ivoiriens sont les suivantes :

Joueur africain de l’année : Simon Adingra, le jeune ailier de Brighton & Hove Albion, est le seul Ivoirien en lice pour ce prestigieux titre. Ses performances remarquables aussi bien en club qu’en sélection lui ont valu cette nomination.

: Simon Adingra, le jeune ailier de Brighton & Hove Albion, est le seul Ivoirien en lice pour ce prestigieux titre. Ses performances remarquables aussi bien en club qu’en sélection lui ont valu cette nomination. Jeune Joueur de l’année : la Côte d’Ivoire est représentée par deux jeunes talents : Karim Konaté (RB Salzbourg) et Oumar Diakité (Reims). Les deux Ivoiriens sont concurrencés dans cette catégorie par le Sénégalais du FC Metz Lamine Camara.

: la Côte d’Ivoire est représentée par deux jeunes talents : Karim Konaté (RB Salzbourg) et Oumar Diakité (Reims). Les deux Ivoiriens sont concurrencés dans cette catégorie par le Sénégalais du FC Metz Lamine Camara. Entraîneur de l’année : Emerse Faé, sélectionneur des Éléphants, est également nominé pour ce prix. Il a su redonner un nouveau souffle à l’équipe nationale. Il se retrouve dans le trio finaliste avec Sébastien Desabre de la RDC et Hugo Broos de l’Afrique du Sud.

: Emerse Faé, sélectionneur des Éléphants, est également nominé pour ce prix. Il a su redonner un nouveau souffle à l’équipe nationale. Il se retrouve dans le trio finaliste avec Sébastien Desabre de la RDC et Hugo Broos de l’Afrique du Sud. Gardien de l’année : Yahia Fofana est dans le trio finaliste publié par la CAF aux côtés du Camerounais André Onana et du Sud-Africain Ronwen Williams

: Yahia Fofana est dans le trio finaliste publié par la CAF aux côtés du Camerounais André Onana et du Sud-Africain Ronwen Williams Équipe nationale de l’année : la Côte d’Ivoire est également présente dans cette catégorie avec le Nigeria et l’Afrique du Sud

Les joueurs ivoiriens brillent sur les pelouses européennes et africaines, et leurs performances sont récompensées au plus haut niveau. La cérémonie des CAF Awards aura lieu lundi 16 décembre prochain à Marrakech au Maroc. Ce sera l’occasion de connaître les grands vainqueurs de cette édition. Tous les amoureux du football ivoirien auront les yeux rivés sur cette cérémonie, espérant voir un ou plusieurs Ivoiriens monter sur le podium.

CAF Awards 2024 : voici les Ivoiriens finalistes et leurs catégories 7

CAF Awards 2024 : voici les Ivoiriens finalistes et leurs catégories 8

CAF Awards 2024 : voici les Ivoiriens finalistes et leurs catégories 9

CAF Awards 2024 : voici les Ivoiriens finalistes et leurs catégories 10