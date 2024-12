La cérémonie des CAF Awards 2024 a une nouvelle fois consacré le milieu de terrain sénégalais Lamine Camara comme le meilleur jeune joueur africain. Le Sénégalais, déjà lauréat en 2023, a conservé son titre face à ses deux principaux concurrents, les Ivoiriens Karim Konaté et Oumar Diakité.

CAF Awards 2024 : Lamine Camara conserve son titre de meilleur jeune joueur africain

Cette distinction vient récompenser la progression constante du jeune joueur de l’AS Monaco, qui s’est imposé comme l’un des plus grands espoirs du football africain. Son talent, sa technique et son sens du but ont séduit le jury de la CAF qui n’ont pas hésité à propulser Lamine Camara à nouveau sur le toit de l’Afrique lors de l’édition des CAF Awards 2024.

La présence de deux Ivoiriens dans le trio finaliste témoignait de la forte concurrence dans cette catégorie. Karim Konaté, de Salzbourg, et Oumar Diakité, de Reims, avaient tous deux réalisé des saisons remarquables et avaient de solides arguments pour succéder à Lamine Camara.

Cette victoire sénégalaise vient confirmer la bonne santé du football sénégalais, qui a connu ces dernières années de nombreux succès sur la scène continentale et internationale.