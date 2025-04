Le Cameroun et la Banque mondiale renforcent leur collaboration pour une économie plus stable. Un financement de 400 millions de dollars est accordé au pays. L’objectif principal est d’améliorer la gestion des finances publiques et d’encourager une croissance économique bénéficiant à tous.

Soutien financier pour des finances assainies

Le Groupe de la Banque mondiale a approuvé un prêt de 400 millions de dollars en faveur du Cameroun. Cette somme importante est destinée à deux opérations distinctes mais complémentaires.

La première, nommée « Financement des politiques de développement pour la soutenabilité budgétaire et la croissance inclusive et durable (DPF) », vise à consolider la résistance budgétaire du pays.

Elle ambitionne également de favoriser un développement équitable et de soutenir une expansion économique durable qui profite à l’ensemble de la population camerounaise.

Ce programme de financement s’étendra sur la période allant de 2022 à 2026. Son but est d’aider le Cameroun à surmonter les difficultés économiques et les défis posés par le changement climatique.

Il doit aussi perfectionner la gouvernance financière et développer des infrastructures essentielles pour le progrès du pays. « L’économie du Cameroun est confrontée à des pressions budgétaires et de financement extérieur croissantes », a souligné Cheick Fantamady Kanté, directeur de division de la Banque mondiale pour le Cameroun. « L’appui de la Banque mondiale aidera à mettre en œuvre des réformes cruciales pour garantir la soutenabilité budgétaire et la fourniture de services sociaux, tout en jetant les bases du développement d’infrastructures durables ».

L’initiative vise à améliorer la manière dont les fonds publics sont gérés, à renforcer le processus de décentralisation administrative et à construire des infrastructures solides.

ultime est de transformer le Cameroun en un pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure d’ici 2035. Ce financement devrait permettre une meilleure distribution des ressources au profit des populations les plus vulnérables. Il est aussi attendu une augmentation de l’efficacité des dépenses gouvernementales et une plus grande facilité à mobiliser des fonds grâce à une gestion optimisée du Trésor public. L’amélioration des performances des entreprises publiques et la promotion des systèmes de paiement électroniques font également partie des objectifs.

Lire aussi : Exportations russes vers l’Afrique : +19% en produits agroalimentaires



Initiative IMPACT pour une gestion optimisée

La seconde opération, baptisée « IMPACT (Améliorer la performance, la responsabilité et la transparence) », se concentre sur l’optimisation de la collecte des ressources nationales. Elle vise également à améliorer l’efficacité avec laquelle les dépenses publiques sont réalisées.

Ce programme accorde une attention particulière à des secteurs vitaux comme la santé et l’accès à l’eau potable pour les citoyens. Un autre aspect crucial est le renforcement de la transparence en matière fiscale et la gestion des entreprises appartenant à l’État. L’initiative devrait accroître la responsabilité du gouvernement dans l’utilisation des fonds publics. De plus, elle prendra en considération les enjeux liés au climat et à l’égalité des genres.

Malgré ses abondantes richesses naturelles et une population dynamique, le Cameroun aspire à une croissance économique plus rapide et durable. Bien que le Fonds Monétaire International (FMI) ait noté une progression de la croissance à 3,9% en 2024, contre 3,3% en 2023, des obstacles persistent.

Ces défis incluent un niveau insuffisant d’investissements publics, une augmentation générale des prix et des tensions sécuritaires dans certaines régions du pays, freinant ainsi son développement. Un défi majeur identifié est la faible capacité à mobiliser des ressources fiscales, ce qui limite le financement des services essentiels offerts à la population. Pour faire face à cette situation, le gouvernement a entrepris des réformes importantes.

Ces réformes visent à rendre les finances publiques plus transparentes et efficaces, à travers la mise en œuvre du Plan stratégique de réformes 2024-2027. Ces efforts commencent à montrer des résultats positifs. La note attribuée au Cameroun en matière de transparence budgétaire a progressé de 34/100 en 2021 à 50/100 en 2023.

Cette amélioration place le pays au troisième rang en Afrique, selon les conclusions de l’enquête sur le budget ouvert (EBO). Cependant, des améliorations sont encore nécessaires, notamment en ce qui concerne l’efficacité des dépenses publiques. Les autorités camerounaises espèrent inverser cette tendance grâce au soutien de partenaires techniques comme la Banque mondiale.