Les pays d’Afrique ont considérablement augmenté leurs achats de produits agroalimentaires en provenance de Russie. Cette tendance s’explique par divers facteurs, notamment les aléas climatiques et l’évolution des habitudes de consommation. Les exportations russes vers le continent ont connu une croissance notable en 2024.

Essor des exportations agroalimentaires russes vers l’Afrique

Selon les données publiées par Agroexport le lundi 10 mars 2025, les exportations russes de produits agroalimentaires vers l’Afrique ont atteint 7 milliards de dollars en 2024. Ce chiffre représente une augmentation de 19% par rapport à l’année précédente, signalant un intérêt croissant des nations africaines pour les denrées russes. L’Afrique du Nord demeure la principale zone d’importation, mais l’Afrique subsaharienne manifeste un appétit grandissant pour ces produits.

L’Égypte se positionne comme le premier importateur de produits agroalimentaires russes sur le continent africain. Ses acquisitions ont progressé de 21% en 2024, portant principalement sur le blé, l’huile de tournesol et de soja. Le pays importe également des légumineuses, des graines de lin, de la mélasse et de la levure pour répondre à ses besoins alimentaires.

Parmi les cinq principaux importateurs africains de produits russes, on retrouve également l’Algérie, dont les achats ont légèrement augmenté de 1,5% en 2024. La Libye a cependant enregistré une baisse de 18% de ses importations. Le Kenya et la Tunisie ont affiché des hausses significatives, avec respectivement 33% et 28% d’augmentation de leurs achats.

Les céréales, notamment le blé, l’orge et le maïs, constituent la part majoritaire des exportations russes vers l’Afrique, représentant 87% de la valeur totale. Le reste des exportations comprend les huiles, les matières grasses, la viande et le poisson, diversifiant ainsi l’offre russe sur le marché africain.

« L’Afrique a augmenté sa part dans les exportations de blé russe. Ainsi, lors de la saison 2023/2024, une quantité record de 21,2 millions de tonnes de blé a été exportée vers des pays africains, ce qui représente 38% du volume total des exportations de blé de la Russie », a souligné Igor Pavensky, responsable de l’analyse des marchés agricoles chez Rusagrotrans. Il ajoute que « cette saison, les pays africains représentent déjà plus de 50% des exportations totales de blé de la Russie. De juillet 2024 à février 2025, 18 millions de tonnes ont été importées par ces pays dans un contexte de demande croissante émanant de l’Egypte, de l’Algérie, de la Libye, du Maroc, ainsi que du Kenya, du Nigeria, de la Tanzanie, du Mozambique, de l’Ethiopie et d’autres pays ».

Facteurs expliquant cette croissance

Plusieurs éléments concourent à cette forte augmentation des importations de produits agroalimentaires russes par les nations africaines. Les mauvaises récoltes de céréales observées dans certaines régions du Maghreb et d’Afrique subsaharienne ont accru la dépendance à l’égard des importations. La croissance démographique et l’évolution des modes de consommation sur le continent entraînent une hausse des besoins alimentaires globaux.

De plus, la perturbation des capacités de production et d’exportation de céréales de l’Ukraine par les événements récents a également joué un rôle significatif. Cette situation a contraint de nombreux pays africains à rechercher d’autres sources d’approvisionnement pour garantir leur sécurité alimentaire. L’offre russe apparaît ainsi comme une alternative viable et de plus en plus sollicitée par les marchés africains.