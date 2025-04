La Cameroon Development Corporation (CDC) a enregistré une performance remarquable au premier trimestre 2025. L’entreprise au Caméroun a exporté 10 400 tonnes de bananes, un volume jamais atteint depuis sept ans. Cette reprise significative intervient après une période difficile marquée par la crise anglophone et une cessation d’activités.

Un redressement spectaculaire des exportations

Les chiffres de l’Association bananière du Cameroun (Assobcam) témoignent de ce succès. La CDC, acteur majeur de l’agro-industrie camerounaise, n’avait plus franchi la barre des 10 000 tonnes exportées au premier trimestre depuis 2018. Cette année-là, l’entreprise avait même expédié 11 631 tonnes avant de se retirer du marché en septembre 2018. La crise dans les régions du Sud-Ouest et du Nord-Ouest avait stoppé net ses activités.

La CDC a fait son retour sur la scène en juin 2020. Ses exportations sont restées modestes les années suivantes. Elles ont atteint 5317 tonnes au premier trimestre 2021. Puis, elles ont progressé lentement avec 4541 tonnes en 2022, 7289 tonnes en 2023 et 7712 tonnes en 2024. Le volume de 10 400 tonnes exportées à fin mars 2025 confirme une tendance positive. Cette progression fait suite à la remise en exploitation de nombreuses bananeraies. Ces plantations avaient été abandonnées à cause de l’insécurité persistante. Les militants séparatistes avaient transformé ces zones en bases et commis des actes de violence.

Le Soutien décisif de l’état camerounais

Ce redressement de la CDC est en partie dû au soutien de l’État. L’unique actionnaire de l’entreprise s’est engagé à la revitaliser. Louis Paul Motazé, ministre des Finances, a souligné cet engagement le 15 janvier 2025 à Buéa. Il a annoncé un accord avec deux banques locales pour régler la dette de la CDC. Cette dette s’élevait à 59,8 milliards de FCFA. Elle comprenait 35,4 milliards de FCFA de salaires impayés et 24,1 milliards de FCFA de cotisations sociales.

« Dans le cas de la CDC, l’État, par le biais d’un accord de rachat et de règlement, a repris et transféré à deux banques commerciales […] la dette de la CDC s’élevant à 59,8 milliards de FCFA […] Conformément au plan de remboursement prévu dans l’accord, la première partie de la dette salariale, soit 20 milliards de FCFA, a été effectivement versée aux salariés en 2024, et les 15 milliards restants le seront en 2025. La dette fiscale, qui s’élève à 31,8 milliards de FCFA, a été reprise et incorporée au capital de la CDC », a précisé le ministre Motazé.

L’État prévoit de terminer le paiement de la dette salariale d’ici fin juin 2025. Paul Tasong, ministre délégué auprès du ministre de l’Économie, a ajouté que des financements sont en cours de négociation avec des bailleurs de fonds internationaux. L’objectif est de relancer durablement la production de la CDC. Ces efforts combinés augurent d’un avenir plus stable pour cette entreprise essentielle à l’économie camerounaise.