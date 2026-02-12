Cameroun : Paul Biya annonce un réajustement du calendrier électoral

Cameroun : Paul Biya annonce un réajustement du calendrien électoral
Au Cameroun, dans son traditionnel discours à l’occasion de la fête de la jeunesse, le Président Paul Biya a annoncé mardi dernier un « léger réajustement » du calendrier des élections législatives et municipales. Ces scrutins initialement attendus l’année dernière avaient déjà fait l’objet d’un premier décalage, avec une reprogrammation annoncée pour début 2026. La nouvelle décision prolonge une situation institutionnelle exceptionnelle au Cameroun.

Cameroun : une nouvelle date à venir pour les élections législatives et municipales

Au Cameroun, le report des élections législatives et municipales annoncé par Paul Biya mardi dernier, n’a pas vraiment surpris les acteurs de la scène politique. Certains estiment qu’une convocation du corps électoral en cette période aurait écourté le mandat des députés, prolongé l’an dernier jusqu’au 31 mars 2026. La prochaine session est même prévue pour le 10 mars.

Au RDPC, le parti majoritaire, on se réjouit de ce report annoncé par le Président Paul Biya. Et ceci, dans le respect strict des lois fondamentales. Grégoire Owona, secrétaire général adjoint du parti, a rappellé que certains Camerounais souhaitaient déjà ce report, même si, dans le même temps, d’autres envisageaient un boycott.

Paul Biya a justifié ce report par « des contraintes impérieuses », sans plus de précisions. Hiram Iyodi, le plus jeune candidat à la dernière élection présidentielle, craint de son côté que ce report ne soit lié à la capacité de l’État à financer ses élections.

Au MRC, qui avait officiellement annoncé son retour dans la course après le boycott de 2020, pas de réaction officielle pour le moment. De l’avis de certains cadres, le parti de Maurice Kamto attend un « acte formel » avant de se prononcer.

