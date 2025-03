À quelques heures d’un match crucial contre la Libye, une nouvelle secousse agite le monde du football camerounais. Le ministre des Sports et de l’Éducation physique, Narcisse Mouelle Kombi, a décidé de suspendre le paiement des primes aux membres du staff technique des Lions Indomptables nommés par la Fédération camerounaise de football (Fecafoot).

Crise au sein des Lions Indomptables du Cameroun : le ministre des Sports suspend les primes aux entraîneurs nommés par la Fecafoot

Cette nouvelle décision du ministre des Sports et de l’Éducation physique intervient dans un contexte de tensions croissantes entre le ministère et la Fecafoot. Selon plusieurs sources, le ministre Mouelle Kombi a pris cette mesure en réaction au comportement de la Fecafoot, qui aurait une fois de plus écarté Joachim Mununga, l’assistant de l’entraîneur Marc Brys, du banc de touche lors du match contre Eswatini.

Conséquence directe de cette décision, la Fecafoot devra désormais assumer le paiement des primes des entraîneurs David Pagou, Ntougou Mpile, Timothee Atouba, Nicolas Alnoudji, Thierry Ndo, du Dr Fotso et des kinésithérapeutes.

Cette nouvelle polémique intervient à un moment délicat, à la veille d’un match crucial pour la qualification au Mondial 2026. Elle risque de perturber la préparation des Lions Indomptables et d’ajouter à la pression qui pèse sur l’équipe.

A noter que les joueurs ont effectué une sortie médiatique dans la nuit du lundi 24 mars pour réclamer également à la présence de l’assistant du coach sur le banc de touche. Dans la déclaration lue par le capitaine Vincent Aboubakar, les Lions Indomptables ont aussi, appelé l’instance faitière du football au Cameroun et le ministère de tutelle à fumer le calumet de la paix.