Le ministre des Mines, de l’Industrie et du Développement Technologique (MINMIDT), le professeur Fuh Calistus Gentry, a effectué une visite de quatre jours à Douala. Cette initiative visait à renforcer le partenariat entre le secteur public et privé, un pilier essentiel pour le développement industriel du Cameroun. Les discussions ont porté sur des enjeux cruciaux tels que l’offre de ciment, l’énergie, le gaz et l’agroalimentaire.

Dialogue fructueux entre industriels et gouvernement

Les échanges entre le ministre et les industriels ont été jugés très constructifs. Ils ont permis d’aborder des problématiques concrètes et de dégager des pistes d’amélioration pour les différents secteurs concernés. Le ministre a souligné l’importance de ces rencontres régulières, celle-ci n’étant que la première d’une série. « Nous allons tenir régulièrement ce genre de rencontre. Celle-ci n’était que la première. Elle nous a permis de toucher du doigt, les réalités du terrain et de prodiguer des conseils », a-t-il déclaré.

Les industriels ont exprimé leur satisfaction quant à cette initiative, la considérant comme une opportunité de renforcer les liens avec le ministère et ses démembrements. Un directeur de société a souligné que cette visite permettait de confronter les rapports officiels aux réalités du terrain et de « booster le moral de l’équipe dirigeante de l’entreprise et des employés ». Il a également insisté sur l’importance de tirer la sonnette d’alarme pour ceux qui ne respectent pas les normes en vigueur.

Mise en œuvre de la politique industrielle

Le MINMIDT, créé en 2012, joue un rôle clé dans l’élaboration et la mise en œuvre de la politique minière et industrielle du gouvernement. Ses missions sont variées, allant de la prospection géologique à la promotion des investissements privés, en passant par le développement des zones industrielles et la transformation locale des produits. Il assure également la liaison avec des organisations internationales telles que l’OMPI et l’ONUDI.

La Stratégie nationale de développement-Cameroun 2030 (Snd30) sert de cadre de référence pour l’action du gouvernement au cours de la prochaine décennie. Elle s’articule autour des engagements économiques, sociaux et environnementaux du pays, avec pour objectif de faire du Cameroun « un pays émergent, démocratique et uni dans sa diversité » d’ici 2035.