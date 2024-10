Le Cameroun a assuré sa qualification pour la Coupe d’Afrique des nations 2025 (CAN 2025), qui se déroulera au Maroc. Ce lundi, les Lions Indomptables ont dominé le Kenya lors de la 4e journée des éliminatoires.

Le Cameroun s’offre un billet pour la CAN 2025 grâce à un but sublime d’Enow

Après une première période équilibrée, c’est en seconde mi-temps que le match s’est décanté. À la 63e minute, Boris Enow a offert la victoire aux siens d’une sublime frappe de coup franc. Ce but solitaire a suffi au bonheur des Camerounais qui comptent désormais 10 points et ne peuvent plus être rejoints en tête du groupe J.

Grâce à cette qualification, le Cameroun rejoint les autres nations déjà assurées de disputer la CAN 2025. Les Étalons du Burkina Faso ont obtenu leur qualification à cette grande messe continentale dimanche face au Burundi en 4e journée également. Les Lions Indomptables viennent ainsi de suivre les Burkinabè en se qualifiant. Avec cette qualification, Vincent Aboubakar et ses coéquipiers auront à cœur de confirmer leur statut de favoris lors de la compétition.