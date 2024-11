La Fédération camerounaise de football (FECAFOOT) a annoncé que le sélectionneur des Lions Indomptables, Marc Brys, tiendra une conférence de presse ce dimanche pour dévoiler la liste des joueurs convoqués pour les deux dernières journées des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations Maroc 2025.

CAN 2025 : Marc Brys publie la liste des Lions Indomptables ce dimanche

Très attendue par les supporters, la liste des Lions Indomptables retenus pour les 5e et 6e journées des éliminatoires de la CAN 2025 sera publiée dimanche 10 novembre. Il s’agit d’une annonce de la Fecafoot qui met fin à plusieurs jours d’attente. Le sélectionneur Marc Brys dévoilera donc face aux médias, l’es noms l’identité des joueurs sélectionnés pour affronter la Namibie et le Zimbabwe.

Bien que déjà qualifiés pour la phase finale de la CAN 2025, les Lions Indomptables aborderont ces deux rencontres avec la ferme intention de terminer en tête de leur groupe. Cette conférence de presse sera l’occasion pour Marc Brys de présenter ses choix et d’expliquer les raisons de ses sélections.