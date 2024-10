Les éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations 2025 (CAN 2025) ont déjà réservé leur lot de surprises. À l’issue de la 4e journée des éliminatoires, huit équipes ont d’ores et déjà assuré leur qualification sur les 24 attendues pour la phase finale de cette compétition qui se déroulera au Maroc.

Les premiers qualifiés à la CAN 2025 connus !

On connait désormais les premiers pays qualifiés à l’issue de la 4e journée des éliminatoires de la CAN 2025. En effet, le groupe A a été particulièrement disputé, mais aucune qualification pour le moment. Dans le groupe B, le Maroc, déjà qualifié (pays organisateur), a confirmé sa domination en faisant carton plein (12 points) à l’issue de la 4e journée. Le groupe C a été marqué par la qualification de l’Égypte qui a également fait carton plein (12 points).

L’Algérie, l’Angola et la RD Congo ont assuré leur qualification dans les groupes E, F et H respectivement avec 12 points. Le Cameroun a aussi obtenu son billet pour le Maroc en terminant leader du groupe J avec 10 points. Les Lions Indomptables sont assurés de terminer au moins parmi les deux premiers, à l’issue des 6 journées des éliminatoires de la CAN 2025. Dans le groupe L, les deux équipes qualifiées sont connues déjà après la 4e journée de qualification. Le Burkina Faso et le Sénégal ont tous obtenus 10 points et sont qualifiés. Lors des deux journées restantes, ces deux nations feront donc la course à la première place.

Ces huit équipes rejoignent ainsi le cercle très fermé des qualifiés. Parmi elles, on retrouve des nations expérimentées comme le Maroc, le Cameroun, le Sénégal, l’Égypte et l’Algérie, mais aussi de belles surprises comme l’Angola, la RD Congo et le Burkina Faso.

Les prochaines journées s’annoncent tout aussi palpitantes, avec de nombreux enjeux encore en jeu. Les équipes qui n’ont pas encore assuré leur qualification vont tout donner pour décrocher leur ticket pour le Maroc.

Liste des 8 pays qualifiés pour la phase finale de la CAN 2025 (sur 24):

Maroc (pays hôte)

Burkina Faso

Cameroun

Algérie

Sénégal

RD Congo

Egypte

Angola