Après la troisième journée de qualification à la CAN 2025 qui a vu plusieurs nations marquer déjà leur territoire, la double confrontation de cette trêve d’octobre se poursuit avec la 4e journée. Les rencontres de cette journée débutent ce dimanche 13 et le programme est disponible.

Les rencontres de la 4e journée des éliminatoires de la CAN 2025

Pour cette quatrième journée des éliminatoires de la CAN 2025, la lutte s’annonce une nouvelle fois âpre et passionnante à l’occasion. Les nations qui ont fait de sans-faute jusque-là comme la Côte d’Ivoire, l’Algérie, le Maroc et d’autres, pourront obtenir la qualification dès cette 4e journée si elles poursuivent dans la même dynamique.

Calendrier complet de la 4e journée des éliminatoires de la CAN 2025:

Dimanche 13 octobre

16h GMT: Burundi vs Burkina Faso (Abidjan, Côte d’Ivoire)

Lundi 14 octobre

13h GMT: Kenya vs Cameroun (stade à confirmer)

13h GMT: Soudan vs Ghana (Benina, Libye)

14h GMT: Gambie vs Madagascar (El Jadida, Maroc)

16h GMT: Togo vs Algérie (Lomé)

16h GMT: Liberia vs Guinée équatoriale (Paynesville)

16h GMT: Guinée-Bissau vs Mali (Bissau)

16h GMT: Zimbabwe vs Namibie (Johannesburg, Afrique du Sud)

19h GMT: Ethiopie vs Guinée (Côte d’Ivoire)

19h GMT: Eswatini vs Mozambique (Nelspruit, Afrique du Sud)

Mardi 15 octobre

13h GMT: Lesotho vs Gabon (Durban, Afrique du Sud)

13h GMT: Tchad vs Zambie (Yaoundé, Cameroun)

13h GMT: Tanzanie vs RD Congo (Dar es Saalam)

13h GMT: Soudan du Sud vs Ouganda (Juba)

16h GMT: Mauritanie vs Egypte (Nouakchott)

16h GMT: Botswana vs Cap-Vert (Francistown)

16h GMT: Rwanda vs Bénin (Kigali)

16h GMT: Niger vs Angola (Casablanca, Maroc)

16h GMT: Sierra Leone vs Côte d’Ivoire (Paynesville, Liberia)

16h GMT: Congo vs Afrique du Sud (Brazzaville)

19h GMT: Comores vs Tunisie (Ebimpé, Côte d’Ivoire)

19h GMT: Centrafrique vs Maroc (Oujda, Maroc)

19h GMT: Libye vs Nigeria (Benina)

19h GMT: Malawi vs Sénégal (Lilongwe)