La 3e journée des éliminatoires de la CAN 2025 a connu son verdict samedi 12 octobre dernier par une victoire du Maroc face à la République Centrafricaine (5-0). Ainsi, les résultats suivis des classements de cette journée sont disponibles.

Les résultats de la 3e journée des éliminatoires de la CAN 2025

Après trois journées des éliminatoires de la CAN 2025, plusieurs nations sont en train de réaliser de très belle performance dans les 12 groupes des qualifications. Une campagne africaine sans-faute pour des pays comme la Côte d’Ivoire, championne d’Afrique en titre, la RDC, l’Algérie, l’Egypte, l’Angola ou encore le Maroc.

Mercredi 9 octobre 2024

Namibie 0 vs 1 Zimbabwe

Jeudi 10 octobre 2024

Cap-Vert 0 vs 1 Botswana

RD Congo 1 vs 0 Tanzanie

Ghana 0 vs 0 Soudan

Algérie 5 vs 1 Togo

Burkina Faso 4 vs 1 Burundi

Vendredi 11 octobre 2024

Guinée équatoriale 1 vs 0 Liberia

Zambie 0 vs 0 Tchad

Mozambique 1 vs 1 Eswatini

Madagascar 1 vs 1 Gambie

Égypte 2 vs 0 Mauritanie

Nigeria 1 vs 0 Libye

Bénin 3 vs 0 Rwanda

Cameroun 4 vs 1 Kenya

Ouganda 1 vs 0 Soudan du Sud

Afrique du Sud 5 vs 0 Congo

Sénégal 4 vs 0 Malawi

Angola 2 vs 0 Niger

Côte d’Ivoire 4 vs 1 Sierra Leone

Mali 1 vs 0 Guinée-Bissau

Tunisie 0 vs 1 Comores

Gabon 0 vs 0 Lesotho

Samedi 12 octobre 2024

Guinée 4 vs 1 Éthiopie

Maroc 5 vs 0 République Centrafricaine

Classement des équipes dans chaque groupe après la 3e journée des éliminatoires CAN 2025

Groupe A

Tunisie : 6 points

Comores : 5 points

Gambie : 2 points

Madagascar : 2 points

Groupe B

Maroc : 9 points

Gabon : 4 points

Centrafrique : 3 points

Lesotho : 1 point

Groupe C

Égypte : 9 points

Cap-Vert : 3 points

Mauritanie : 3 points

Botswana : 3 points

Groupe D

Nigeria : 7 points

Bénin : 6 points

Rwanda : 2 points

Libye : 1 point

Groupe E

Algérie : 9 points

Guinée équatoriale : 4 points

Togo : 2 points

Liberia : 1 point

Groupe F

Angola : 9 points

Soudan : 4 points

Ghana : 2 points

Niger : 1 point

Groupe G

Côte d’Ivoire : 9 points

Zambie : 4 points

Tchad : 2 points

Sierra Leone : 1 point

Groupe H

RD Congo : 9 points

Tanzanie : 4 points

Guinée : 3 points

Éthiopie : 1 point

Groupe I

Mali : 7 points

Mozambique : 5 points

Guinée-Bissau : 3 points

Eswatini : 1 point

Groupe J

Cameroun : 7 points

Zimbabwe : 5 points

Kenya : 4 points

Namibie : 0 point