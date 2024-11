C’est ce dimanche 17 novembre que s’ouvre la 6ᵉ et dernière journée des éliminatoires de la CAN 2025. Ces derniers matchs s’annoncent décisifs pour de nombreuses équipes, qui se disputeront les dernières places qualificatives pour la compétition qui se tiendra au Maroc.

Dernière ligne droite pour la CAN 2025 : voici tous les matchs à suivre

Après cinq journées de compétition, le classement de certains groupes reste encore incertain. Plusieurs équipes ont déjà obtenu leur qualification pour la CAN 2025, tandis que quelques-unes, toujours à la recherche de ce billet précieux, tenteront de réaliser une remontée spectaculaire. Les enjeux sont donc élevés pour toutes les nations engagées.

Au terme des 5 premières journées, 19 nations ont pu décrocher leur qualification à la CAN 2025. Les 5 places restantes seront disputées lors de cette 6ᵉ et dernière journée qui démarre ce dimanche et prendra fin mardi prochain. Les matchs à suivre de près lors de ce sprint final sont ceux des groupes C, D, F, H et I où la lutte pour la seconde place qualificative sera âprement disputée dans ces cinq poules. Les rencontres à suivre près seront mises en gras dans le programme ci-dessous.

Les rencontres de la 6e journée de la CAN 2025

Dimanche 17 novembre

16h Algérie vs Liberia

Togo vs Guinée-Equatoriale

Lundi 18 novembre

13h Malawi vs Burkina Faso

16h Nigeria vs Rwanda

Soudan vs Angola

Libye vs Bénin

Ghana vs Niger

19h Tunisie vs Gambie

Comores vs Madagascar

Centrafrique vs Gabon

Maroc vs Lesotho

Mardi 19 novembre

13h Afrique du Sud vs Soudan du Sud

Kenya vs Namibie

Congo vs Ouganda

Cameroun vs Zimbabwe

16h Égypte vs Botswana

Mauritanie vs Cap-Vert

Guinée-Bissau vs Mozambique

RDC vs Éthiopie

Tanzanie vs Guinée

Sierra Leone vs Zambie

Mali vs Eswatini

Côte d’Ivoire vs Tchad

19h Sénégal vs Burundi