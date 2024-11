Éliminée par la Tanzanie après une défaite 1-0, la Guinée Conakry joue sa dernière carte pour espérer revenir dans la course à la qualification pour la Coupe d’Afrique des Nations 2025. Dans un communiqué publié ce jeudi, la Fédération Guinéenne de Football (FGF) a confirmé avoir déposé une réclamation officielle auprès de la Confédération Africaine de Football (CAF), pointant plusieurs irrégularités lors du match.

CAN 2025 (Q) : la Guinée dépose une plainte contre la Tanzanie après son élimination

Dans sa plainte, la Guinée évoque trois faits qui pourraient susciter des sanctions contre la Tanzanie.

Un joueur inéligible aligné par la Tanzanie

La FGF dénonce la participation d’un joueur tanzanien au statut douteux. Lors de la 73ᵉ minute, un joueur portant le numéro 26 est entré sur le terrain, bien qu’il ne figure pas sur la feuille de match officielle. Plus grave encore, son maillot ne portait aucun nom, rendant impossible son identification. « Cette anomalie enfreint les dispositions fondamentales des règlements de la CAF concernant l’identification des joueurs et met en lumière un manquement pouvant compromettre l’intégrité de la compétition », souligne le communiqué.

Parti pris du commissaire au match

La FGF reproche également au commissaire désigné de ne pas avoir pris en compte leur réclamation initiale. Selon la Fédération, non seulement il a refusé de recevoir leur plainte, mais il a demandé aux officiels guinéens de s’adresser directement à la CAF. Ce n’est qu’après une intervention d’un responsable de la Division des Compétitions de la CAF et l’insistance des représentants guinéens que le commissaire a finalement accepté de prendre la réclamation.

Un changement d’horaire contesté

Autre grief soulevé : la modification tardive de l’heure du coup d’envoi. Initialement prévu à 16h GMT, le match a été avancé à 13h GMT. Selon la FGF, ce changement, décidé seulement 48 heures avant la rencontre, a désavantagé les joueurs guinéens, dont la plupart évoluent en Europe et ne sont pas habitués à jouer sous des températures avoisinant les 35 degrés.

« Ce changement de l’heure du coup d’envoi ramené à 13h GMT soit 16h locales a affecté l’intégrité, l’équité et la sincérité du résultat du match puisqu’il a causé d’énormes préjudices à notre programme de préparation en vue de l’importantissime match TANZANIE-GUINEE qui devrait déterminer le pays qualifié à la prochaine CAN au Maroc », précise la FGF.

Une qualification sur tapis vert en vue ?

La Fédération Guinéenne de Football demande à la CAF d’examiner ces irrégularités avec rigueur et espère que « le droit sera dit ». Si la réclamation est jugée recevable, elle pourrait entraîner la disqualification de la Tanzanie et offrir une nouvelle chance à la Guinée dans ces qualifications.

Pour l’heure, la FGF appelle les supporters à garder leur calme et à rester confiants quant à l’issue de cette procédure. La décision de la CAF sera déterminante pour l’avenir des Syli dans la course à la CAN 2025.