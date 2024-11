Les Guépards du Bénin ont validé leur billet pour la CAN 2025, qui se déroulera au Maroc. Après une campagne de qualification intense, les poulains du coach Gernot Rorh ont réussi à se hisser parmi l’élite du football africain.

Le Bénin décroche sa qualification pour la CAN 2025

Les Guépards seront de nouveau présents en phase finale de la Coupe d’Afrique des nations. Après leur dernière participation en 2019, le Bénin fait son grand retour dans la compétition. Steve Mounié et ses coéquipiers ont obtenu leur qualification pour la CAN 2025 en terminant deuxième de leur groupe.

Cette qualification est une véritable récompense pour les joueurs, le staff technique et tous les supporters des Guépards qui ont cru en leur équipe tout au long des éliminatoires.

La CAN est un événement très suivi en Afrique et dans le monde entier. Cette participation permettra au pays de gagner en visibilité et de promouvoir son football. Elle pourrait également donner un nouvel élan au football béninois et encourager les jeunes talents du pays.

Les Guépards peuvent désormais se concentrer sur leur préparation pour la CAN 2025, où ils auront à cœur de réaliser une belle performance et de représenter fièrement leur pays.