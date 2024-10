Ce vendredi 11 octobre, les Guépards du Bénin affronteront le Rwanda dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2025. À cette occasion, le sélectionneur Gernot Rohr a déjà formé son équipe, mais devra se passer de l’attaquant Tosin Aiyegun.

CAN 2025 (Q) : Tosin Aiyegun forfait pour le match Bénin – Rwanda

L’équipe nationale du Bénin devra composer sans l’un de ses éléments clés, Tosin Aiyegun, lors de la confrontation contre le Rwanda. L’attaquant, qui évolue au FC Lorient en Ligue 2 française, a été contraint de déclarer forfait en raison d’une blessure à la cuisse. Cette absence, confirmée pour des raisons de santé, représente un coup dur pour les Guépards, qui comptaient sur son dynamisme et son efficacité offensive.

Tosin Aiyegun, habitué à occuper une place centrale dans le dispositif de Gernot Rohr, laisse un vide que le sélectionneur devra combler. Le technicien allemand devra ainsi revoir sa stratégie pour pallier l’absence de ce joueur qui peut déstabiliser une défense adverse.

Malgré ce coup dur, l’équipe béninoise reste concentrée sur l’objectif : décrocher deux victoires lors de cette double confrontation (11 et 15 octobre 2024) de la CAN 2025 (Q). Le premier match se déroulera à Abidjan, en Côte d’Ivoire, en raison de l’inaptitude des stades béninois à accueillir des compétitions internationales de cette envergure. Les Guépards sont déjà en stage à Abidjan et se préparent activement pour ce match décisif.

Ce match contre le Rwanda s’annonce serré pour les deux équipes, qui cherchent à renforcer leurs positions dans la course à la qualification pour la CAN 2025. Avec ou sans Tosin Aiyegun, les Guépards devront redoubler d’efforts pour espérer l’emporter et satisfaire les attentes de leurs supporters qui ont repris de l’espoir après le dernier match face à la Libye.

Pour rappel, dans le groupe D, le Bénin est 2e avec 3 points derrière le Nigéria qui comptabilise 4 points. Le Rwanda, quant à lui, occupe la 3e place avec 2 points.