Une excellente nouvelle pour les supporters burkinabè en cette veille des 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN 2025 ! Le sélectionneur des Etalons, Brama Traoré, a dévoilé la liste des joueurs convoqués pour la campagne d’octobre prochain. Et la surprise est de taille : le capitaine Bertrand Traoré fait son grand retour en sélection !

Bertrand Traoré dans la liste du Burkina Faso contre le Burundi en éliminatoire CAN 2025

En tête de leur groupe, les Etalons du Burkina Faso affronteront le Burundi les 10 et 13 octobre prochain. Pour cette double confrontation décisive, Brama Traoré a misé sur un groupe expérimenté, renforcé par le retour de Bertrand Traoré et d’Issouf Dayo.

Aux côtés de ces deux cadres, on retrouve les habituels Edmond Tapsoba, Cédric Badolo, Sacha Bansé, Nasser Djigae et Issa Kaboré. Une équipe solide qui a toutes les cartes en main pour décrocher sa qualification pour la CAN 2025.

Les matchs se joueront en Côte d’Ivoire :

10 octobre: Burkina Faso vs Burundi au stade olympique Alassane Ouattara d’Ebimpé à 19h GMT;

Burkina Faso vs Burundi au stade olympique Alassane Ouattara d’Ebimpé à 19h GMT; 13 octobre: Burundi vs Burkina Faso au stade Félix Houphouët-Boigny à 16h GMT

Une double victoire permettrait aux Etalons de se rapprocher considérablement de la qualification et de confirmer leur statut de favoris dans ce groupe.