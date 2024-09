En Côte d’Ivoire, la gendarmerie nationale a héroïquement sauvé un enfant de 5 ans des griffes d’un ravisseur. L’événement s’est déroulé dans la région d’Issia.

Côte d’Ivoire : la gendarmerie déjoue un enlèvement et retrouve l’enfant

Tout a commencé un matin, alors que Dame A. rentrait paisiblement du marché. À son retour, un silence inquiétant régnait dans la maison. Son fils de cinq ans, qu’elle avait laissé seul, avait disparu. Paniquée, elle ne savait plus où donner de la tête. Quelques minutes plus tard, son téléphone a vibré. Un message glaçant l’informait que son enfant avait été enlevé.

En effet, le ravisseur, sans aucune compassion, exigeait une rançon de 1 500 000 FCFA, menaçant de vendre l’enfant si la somme n’était pas versée sous trois jours. Désespérée, Dame A. s’est immédiatement rendue à la brigade de gendarmerie d’Issia. Les gendarmes, conscients de l’urgence de la situation, ont aussitôt lancé une opération de recherche. Une équipe d’élite, dirigée par le commandant de la compagnie d’Issia, s’est mise en quête du ravisseur.

À cet effet, le 23 septembre, quelques heures avant l’expiration de l’ultimatum, une percée a été réalisée. Le ravisseur a été localisé et interpellé à Yokorea, un village situé à une trentaine de kilomètres d’Issia. Parallèlement, l’enfant a été retrouvé sain et sauf, au grand soulagement de sa famille et des autorités.

Par ailleurs, le ravisseur sera présenté devant la justice pour répondre de son acte criminel. La gendarmerie a appelé la population à maintenir une étroite collaboration avec les forces de l’ordre afin d’assurer la sécurité de tous.