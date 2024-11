Le Sénégal, déjà qualifié pour la Coupe d’Afrique des nations 2025 (CAN 2025), a dévoilé une liste de 28 joueurs pour les 5ᵉ et 6ᵉ journées des éliminatoires. Le sélectionneur par intérim, Pape Thiaw, a maintenu un groupe compétitif, avec le retour de l’expérimenté gardien de but Edouard Mendy.

Pape Thiaw dévoile sa première liste pour les éliminatoires de la CAN 2025 en tant que sélectionneur

La liste des joueurs sénégalais qui vont participer aux deux dernières journées des éliminatoires de la CAN 2025 est connue. Le sélectionneur intérimaire des Lions de la Téranga du Sénégal, Pape Thiaw a publié une liste de 28 joueurs pour la campagne. Il s’agit de la toute première liste de ce dernier en tant que patron de la sélection nationale.

Dans la liste des joueurs convoqués, on retrouve les habitués de la sélection comme Sadio Mané, Idrissa Gana Gueye, Kalidou Koulibaly et les autres cadres de l’équipe nationale. Pape Thiaw a également souhaité donner leur chance à deux nouveaux joueurs : Cheikh Tidiane Sabaly du FC Metz et Ibrahima Seck de l’US Gorée. On note par ailleurs la présence du gardien Edouard Mendy qui effectue son grand retour après avoir manqué quelques appels.

Le Sénégal, qui partage la tête du groupe L avec le Burkina Faso (10 points, +6), aborde ces derniers matchs avec l’objectif de finir en beauté. Les Lions de la Téranga auront à cœur de confirmer leur statut de favoris en finissant la campagne qualificative en tête de leur groupe. Ce sera aussi l’occasion pour les champions d’Afrique 2021 de préparer au mieux la prochaine Coupe d’Afrique des nations (CAN 2025) qui aura lieu au Maroc.