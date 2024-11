En conférence de presse d’avant-match comptant pour la 5ᵉ journée des éliminatoires de la CAN 2025, le coach Emerse Faé des Éléphants de Côte d’Ivoire a affiché une grande détermination. Malgré la qualification déjà acquise, l’entraîneur ivoirien a souligné l’importance de remporter les deux derniers matchs des éliminatoires.

La Côte d’Ivoire veut gagner les 2 derniers matchs des éliminatoires de la CAN 2025 et remonter au classement FIFA

« Comme d’habitude, on joue tous les matchs pour les gagner », a d’abord déclaré le sélectionneur Emerse Faé face aux médias en conférence de presse d’avant-match contre la Zambie. « C’est vrai qu’on sort d’une défaite qui nous a fait perdre beaucoup de points au classement FIFA. Et comme on a déjà la qualification en poche, l’objectif maintenant, c’est de rester parmi les six meilleures équipes africaines pour être têtes de série et retrouver notre place de quatrième équipe africaine au classement FIFA », a-t-il précisé.

Pour l’entraîneur ivoirien, il est important de réagir après la défaite lors de la 4ᵉ journée des qualifications de la CAN 2025 d’une part et après la défaite concédée lors du dernier déplacement en Zambie, d’autre part. « On n’abordera pas le match en tant que qualifiés. On abordera le match en tant qu’une équipe qui a perdu son dernier match et comme une équipe qui a perdu 3-0 lors de sa dernière visite en Zambie. On se doit de réagir et de montrer un meilleur visage« , a fait savoir le patron de la sélection ivoirienne.

Et pour cela, Emerse Faé a confirmé qu’il alignerait une équipe compétitive pour ce match face à la Zambie. » On ne fera pas de turn-over. C’est ce que vous m’avez reproché. Demain, on va faire une équipe pour gagner ».

Le sélectionneur est conscient des enjeux de cette rencontre de 5ᵉ journée qualificative de la CAN 2025, notamment pour les Chipolopolo. » On sait que la Zambie joue sa qualification, donc ils vont nous mettre une pression. Les supporteurs vont nous mettre la pression aussi. C’est le football de haut niveau. On sait ce qu’on veut. Les joueurs en sont conscients. On va relancer la dynamique et reprendre notre série de victoires », a conclu le meilleur coach de la CAN 2023.

Pour rappel, le coup d’envoi de la confrontation entre Zambiens et Ivoiriens est prévu pour 16 heures GMT au Levy Mwanawasa stadium de Ndola.