Le Maroc s’est qualifié pour la finale de la CAN U17 après une demi-finale haletante face à la Côte d’Ivoire. Les deux équipes se sont quittées sur un score nul et vierge (0-0) au terme du temps réglementaire, avant que les Lionceaux de l’Atlas ne s’imposent aux tirs au but (4-3).

CAN U17 : Le Maroc écarte la Côte d’Ivoire aux tirs au but

La séance de tirs au but a été particulièrement disputée. Malgré les échecs de Belmokhtar, Ouazane et Mouhoub, le Maroc a pu compter sur la précision de Ziyad Baha, Zakari El Khalfioui et Ouahabi pour faire la différence. Côté ivoirien, les ratés de Touali, Doumbia et Sylla ont été fatals, malgré les réussites de N’Guessan, Bamba et Haïdara.

Avec cette victoire, les Marocains rejoignent la finale du tournoi et confirment leur montée en puissance dans cette compétition. Un succès au mental qui reflète la solidité de cette génération prometteuse.