La phase de groupes de la CAN U17, en cours au Maroc, a offert son lot de surprises et de spectacles. Après des matchs palpitants, les huit équipes qualifiées pour les quarts de finale ont été confirmées.

CAN U17 : Maroc, Sénégal, Côte d’Ivoire… en quarts !

Dans le Groupe A, le Maroc et la Zambie se sont imposés, s’assurant ainsi une place en quart de finale. Le Groupe B a vu le Burkina Faso et l’Afrique du Sud se qualifier après des performances solides.

Du côté du Groupe C, la Tunisie et le Sénégal ont pris les devants pour décrocher leur billet. Enfin, dans le Groupe D, la Côte d’Ivoire et le Mali ont assuré leur qualification et continueront l’aventure.

Ces équipes vont désormais se préparer pour la prochaine étape décisive, où chaque match pourrait être déterminant pour décrocher un ticket pour la finale. Les quarts de finale promettent d’être riches en émotions et en rebondissements, à mesure que les meilleures nations d’Afrique U17 se battent pour la gloire.