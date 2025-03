L’Autorité Nationale des Elections (ANE), vient de bénéficier d’un soutien logistique indispensable dans les préparatifs des élections en Centrafrique. Le 5 mars 2025, le gouvernement a procédé à « la remise officielle de dix véhicules » à l’ANE.

Selon la communication du Ministère des Finances et du Budget, « ce don revêt une importance capitale pour le bon déroulement des élections » en Centrafrique. Cette assistance logistique fournie par le gouvernement, explique la communication, « est essentielle pour garantir que chaque citoyen centrafricain puisse s’enrôler dans le fichier électoral, assurant ainsi l’intégrité et la fiabilité de ce dernier ».

Grâce à la mise à disposition de ces dix pick-up Land Cruiser, rappelle le Ministère des Finances, « le gouvernement facilite non seulement le transport du matériel électoral, mais aussi celui des équipes de supervision et des urnes vers les divers bureaux de vote » en Centrafrique. Il est fondamental, rappelle la communication, « que tous les Centrafricains en âge de voter aient la possibilité de s’inscrire sans rencontrer d’obstacles ».

Pour le Ministère des Finances, « le don de ces véhicules par le gouvernement va bien au-delà d’un simple geste logistique ». Et pour cause explique-t-il, « il constitue une pierre angulaire pour le succès des élections à venir » en Centrafrique. Les dix véhicules réceptionnés, vont ouvrir « la voie à une participation citoyenne accrue, condition sine qua non pour bâtir un avenir démocratique solide et pérenne » en Centrafrique.

La cérémonie de la remise de ces véhicules, s’est déroulée sur l’esplanade du ministère des Finances et du Budget à Bangui. Et c’est le Ministre des Finances et du Budget, Hervé Ndoba, qui a remis au Président de l’ANE, Mathias Morouba, les clés de ces dix véhicules.