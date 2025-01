Le renforcement de la présence militaire Russe en Centrafrique, reste l’un des principaux engagements issus de la rencontre entre Poutine et Touadéra ce 16 janvier 2025 à Kremlin. Dans son intervention relayée par les médias et les représentations diplomatiques Russes, Vladimir Poutine a expliqué à Faustin-Archange Touadéra, que son pays et la Centrafrique, vont continuer « de coopérer sur les questions de sécurité ».

L’appui militaire Russe est marqué, par l’envoi en Centrafrique des instructeurs militaires, des équipements et un appui logistique dans les combats qui opposent les groupes rebelles et les Forces Armées Centrafricaines (FACA) dans plusieurs villes de la Centrafrique. Nous sommes disposés, a expliqué Vladimir Poutine, « à continuer dans ce domaine ».

L’intervention Russe en Centrafrique, comporte aussi un volet humanitaire. Il concerne principalement, « les livraisons des produits alimentaires, notamment du blé », a précisé le President Russe. Nous sommes aussi disposés, a indiqué Vladimir Poutine, « à continuer de coopérer dans ce domaine ».

Au chapitre de bonnes nouvelles, la Russie se félicite du niveau des balances commerciales entre les deux pays. Pour le President Russe, « les chiffres absolus restent encore modeste », mais la tendance est très « encourageante ». Et pour preuve a expliqué Vladimir Poutine, « le volume des échanges commerciaux a été multiplié par près de huit au cours de l’année écoulée ». C’est, « dans l’ensemble, un résultat très positif », a indiqué le President Russe.

Le President Centrafricain, Faustin-Archange Touadéra, a profité de l’occasion, pour saluer « le professionnalisme des Instructeurs Russes » en terre Centrafricaine. Il a aussi, rappelé les soutiens Russes qui avaient abouti, aux levées des embargos sur les armes et sur les diamants en Centrafrique. Ces embargos, rappelle Faustin-Archange Touadéra, « avaient privé la Centrafrique de sa souveraineté ».

Et sur le plan sécuritaire, a indiqué Faustin-Archange Touadéra, le soutien de la Russie a permis, d’éviter une nouvelle guerre civile entre 2020 et 2021 » en Centrafrique. Ainsi explique Faustin-Archange Touadéra, « Bangui poursuivra sa lutte contre le terrorisme avec le soutien de la Russie ».

Le President Centrafricain qui estime, que la coopération entre les deux pays est devenue, « un exemple pour les pays africains », a précisé à l’issue de son entretien avec Poutine, que la Centrafrique est intéressée par, « les investissements Russes dans l’agriculture ».

Il faut savoir, que cette rencontre entre Poutine et Touadéra, constitue une première rencontre en tête entre les deux Présidents depuis juillet 2023.