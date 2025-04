Le Centrafricain est honoré dans la catégorie, « Ethique et intégrité » du Prix du mérite panafricain 2024. Dans sa communication, Yvon Sana Bangui indique, que cette distinction est dédiée à « tous ceux qui œuvrent pour une Afrique plus prospère et intègre ».

C’est le 28 mars 2025 dans la ville de Johannesburg en Afrique du Sud, que Yvon Sana Bangui a reçu son prix dans le cadre de la première session trimestrielle de International Commitee of excellence (ICE).

Le Centrafricain Yvon Sana Bangui, est un diplômé multidisciplinaire. Il est titulaire des diplômes en mathématiques appliquées, informatique et télécommunication, économie et gestion publique. Des diplômes qu’il a reçus respectivement, à Bangui en Centrafrique, au Maroc, à Rennes 1 en France et à Yaoundé 2 au Cameroun.

Yvon Sana Bangui avait entamé sa carrière professionnelle à Bangui, comme ingénieur data pour plusieurs sociétés de téléphones mobiles en Centrafrique. Il donne aussi des cours à l’Office national d’informatique (ONI), et à l’Institut supérieur de technologie (IST) de l’Université de Bangui.

En 2005, il intègre la Banque des États d’Afrique Centrale (BEAC) comme, chef de service et responsable du Centre de compétences applicatives et techniques au sein de la direction de l’informatique et des télécommunications. En 2017, il est nommé directeur central au sein de l’institution. En 2024, Yvon Sana Bangui est nommé gouverneur de la Banque des Etats d’Afrique Centrale pour un mandat de 7 années.

A propos de ce prestigieux prix, Yvon Sana Bangui explique qu’il est le signe, de « l’engagement de l’ensemble du personnel de la BEAC envers les principes d’éthique et de bonne gouvernance » au sein de cette institution financière sous-régionale.

D’après sa fiche de présentation, ICE est un Cabinet d’expertise indépendant créé le 05 décembre 2019 à Paris grâce à un partenariat entre universitaires, personnalités indépendantes, leaders de la société civile, Managers et hommes de médias du continent et de la diaspora Africaines. Chaque année, dans différents domaines, ICE attribue des distinctions à différentes personnalités.