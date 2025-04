La Chine a décroché un contrat majeur d’infrastructure au Kenya, évinçant la France sur un projet d’autoroute entre Nairobi et la frontière avec l’Ouganda. Ce changement de cap met en lumière l’expansion de l’influence chinoise en Afrique de l’Est et interroge la pertinence de la stratégie économique de la France sur le continent.

Un revers pour la France au Kenya

La France essuie un nouveau revers en Afrique, le Kenya étant sur le point d’annuler un accord de 1,3 milliard d’euros portant sur l’extension de ses autoroutes.

Initialement confié à un consortium français, mené par Vinci Highways et Meridiam, le contrat devrait finalement revenir à une entreprise chinoise. Ce revirement, révélé par Reuters, reflète la montée en puissance de la Chine dans les infrastructures africaines et le recul de l’influence française. Le Kenya aurait pris cette décision après avoir jugé les termes du contrat peu avantageux.

La perte de ce contrat met en question la stratégie africaine de la France, malgré ses efforts de rapprochement, comme le montre le sommet Afrique-France prévu à Nairobi en 2026. Ce revers contraste avec la montée en puissance de la Chine, qui élargit son influence au-delà des infrastructures, jusqu’aux domaines de la sécurité et de la culture.



Longtemps influente en Afrique francophone, la France voit aujourd’hui sa position fragilisée, alors que de plus en plus de gouvernements questionnent son rôle et son héritage. Ce recul s’explique notamment par une montée du sentiment anti-français, nourri par des accusations d’ingérence, d’exploitation économique et d’échecs militaires, notamment au Sahel.