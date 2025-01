La Confédération africaine de football (CAF) a annoncé ce mardi le report du Championnat d’Afrique des Nations (CHAN 2024), initialement prévu du 1er au 28 février prochains au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda. Cette décision, prise à la veille du tirage au sort, a été motivée par des problèmes d’infrastructures.

La CAF repousse le démarrage du CHAN 2024 pour raison d’infrastructures

Dans un communiqué officiel, la CAF explique que malgré des progrès significatifs dans la construction et la rénovation des stades, des terrains d’entraînement et d’autres infrastructures nécessaires à l’organisation du CHAN 2024, les experts de la confédération ont estimé qu’il était nécessaire d’accorder plus de temps aux pays hôtes pour finaliser les travaux.

Ce report est un coup dur pour les amoureux du football africain qui attendaient avec impatience cette compétition réservée aux joueurs locaux. L’instance africaine de football a précisé que le CHAN 2024 se tiendra désormais en août 2025. Cette décision a été prise en concertation avec les gouvernements des trois pays hôtes.

A noter que malgré le report du démarrage de la compétition, la CAF a maintenu la date de la cérémonie du tirage au sort pour la phase de groupes, prévue au mercredi 15 janvier 2025.