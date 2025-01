Le Championnat d’Afrique des Nations (CHAN 2025 ), organisé conjointement par le Kenya, la Tanzanie et l’Ouganda, s’annonce comme une édition historique. La Confédération Africaine de Football (CAF) a en effet décidé d’augmenter significativement les primes, témoignant ainsi de sa volonté de renforcer le football local sur le continent.

CHAN 2025 : ue dotation record pour un tournoi en plein essor

La CAF a dévoilé une enveloppe globale de 10,4 millions de dollars pour le CHAN 2025, soit une hausse de 32% par rapport à l’édition précédente. Le vainqueur de cette compétition, exclusivement réservée aux joueurs évoluant dans leurs championnats nationaux respectifs, empochera la somme record de 3,5 millions de dollars. Cette augmentation spectaculaire, soit 75% de plus que lors du CHAN 2023, reflète l’ambition de la CAF de faire du CHAN une compétition de premier plan.

« Le CHAN 2024 qui aura lieu au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda nous rend enthousiastes et nous avons décidé d’augmenter de manière significative la dotation financière pour le vainqueur à 3,5 millions USD, ce qui représente une revalorisation de 75%, » 1 a déclaré Patrice Motsepe, président de la CAF.

Cette hausse des primes a pour objectif de stimuler le développement du football local en Afrique. En récompensant les joueurs évoluant dans leurs championnats respectifs, la CAF souhaite mettre en lumière les talents africains et encourager les investissements dans les infrastructures et la formation.

« Cette augmentation financière vise à stimuler la croissance et la compétitivité du football africain, » a souligné la CAF dans un communiqué.

Avec déjà 17 équipes qualifiées, dont des nations phares comme le Maroc, le Sénégal et la RD Congo, le CHAN 2025 s’annonce des plus compétitifs. Le tirage au sort, prévu le 15 janvier 2025 à Nairobi, déterminera les groupes et les affiches de cette édition qui se déroulera du 1er au 28 février 2025.

En investissant massivement dans le CHAN, la CAF souhaite non seulement renforcer la compétition mais également promouvoir le football africain sur la scène internationale. Cette édition 2025 s’annonce comme un tournant pour le football local et pourrait bien révéler de nouveaux talents qui feront briller le continent sur les pelouses du monde entier.

Grâce à cette revalorisation financière et à une organisation ambitieuse, le CHAN 2025 pourrait bien devenir un véritable tremplin pour le football africain. En offrant aux joueurs locaux une vitrine internationale et en incitant les fédérations à investir davantage dans leurs championnats, la CAF espère donner un nouvel élan au football sur le continent.

L’avenir du CHAN s’annonce prometteur et cette compétition pourrait bien devenir un rendez-vous incontournable pour les amoureux du football africain.