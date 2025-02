Cette Saint-Valentin 2025 a pris une tournure explosive pour Lady Ponce et son ex-mari Aloys Tsafack, alias Dieu Cyclone. La chanteuse camerounaise a relancé les tensions en publiant un message incendiaire ce vendredi en réponse aux accusations d’infidélité portées par son ancien époux.

« Je suis également la mère de quelqu’un. Alors, un homme qui s’attaque à mon intimité, j’attaque pour sa p(*)te de mère. Les hommes camerounais, vous allez apprendre à respecter les femmes. 2025 ne sera plus jamais 2020. » Il y a quelques jours, Lady Ponce s’était déjà exprimée sur leur relation lors d’une interview, qualifiant son union avec Dieu Cyclone de « grosse bêtise » : « Je me suis retrouvée à devoir épouser quelqu’un que normalement je ne devais pas épouser. Ce mariage est la plus grosse bêtise de toute ma vie. »