Le technicien allemand a appelé ses joueurs à livrer une prestation complète face au Real Madrid, en finale de la Supercoupe d’Espagne.

À la veille du choc tant attendu face au Real Madrid, Hansi Flick a livré ses impressions en conférence de presse. L’entraîneur du FC Barcelone a insisté sur la nécessité pour son équipe de produire un match de haut niveau sur l’ensemble de la rencontre. « D’abord, nous devons jouer 90 minutes et très bien jouer », a-t-il martelé.

Corriger les erreurs et contrer le Real

L’Allemand a également pointé du doigt les lacunes observées lors des derniers matchs, notamment face à l’Athletic Bilbao. « On peut jouer mieux que contre l’Athletic. On a commis beaucoup d’erreurs et il faut les réduire », a-t-il souligné. Conscient de la force de frappe madrilène en contre-attaque, Flick a ajouté : « Le Real est l’une des meilleures équipes du monde en transition, il faut faire attention à ça. »

Un Clasico particulier

Malgré l’enjeu et la rivalité historique, Flick a adopté une approche pragmatique : « Au final, nous devons faire notre travail. » Il a toutefois reconnu l’importance symbolique de ce Clasico et l’opportunité que représente cette Supercoupe : « Bien sûr que le Clasico est grand pour tout le monde. Que la Supercoupe arrive maintenant est fantastique. »