Gims, Youssoupha, Angélique Kidjo, Soolking ou encore Gazo…Ces artistes se réunissent pour un concert caritatif exceptionnel en soutien aux enfants victimes du conflit dans l’Est de la République démocratique du Congo. Intitulé « Solidarité Congo », l’événement musical et solidaire aura lieu le lundi 7 avril 2025 à l’Accor Arena de Paris.

Gims, Youssoupha, Angélique Kidjo… Une pluie de stars pour un concert solidaire en soutien aux enfants de RDC

Face au conflit qui ravage actuellement l’Est de la République démocratique du Congo, plusieurs artistes engagés ont décidé de se mobiliser à travers un grand concert solidaire. Selon un article publié par RFI le 5 mars, la crise a un impact direct sur le secteur éducatif : des écoles ont été détruites ou transformées en camps de réfugiés, privant des milliers d’enfants de leur droit fondamental à l’éducation.

Pour sensibiliser à cette situation et lever des fonds en faveur de ces jeunes victimes, l’UNICEF et le Haut Conseil de la Diaspora Congolaise (HCDC) organisent le concert « Solidarité Congo ».

Une programmation exceptionnelle avec des stars de la musique urbaine et africaine

Le 7 avril 2025, l’Accor Arena de Paris accueillera une pléiade d’artistes de renom, dont : Gims, Youssoupha, Guy2bezbar, Angélique Kidjo, Soolking, Gazo… En plus de ces stars, des personnalités influentes comme Didistone et Nordine Ganso seront également présentes. Et d’autres surprises sont encore à venir dans la programmation…