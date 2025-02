Au Congo-Brazzaville, la protection des personnes atteintes d’albinisme contre les dangers du soleil représente un véritable enjeu de santé publique. Face au manque de crèmes solaires accessibles, une initiative novatrice se met en place : la fabrication locale de ces produits essentiels. Un partenariat entre l’Association congolaise Jhony Chancel pour les albinos (AJCA) et la Fondation française Pierre Fabre permet la mise en place d’une formation inédite à Brazzaville. Cette formation permettra aux médecins et aux albinos eux-mêmes de produire leurs propres crèmes solaires.

Un projet vital contre le cancer de la peau

Le cancer de la peau constitue la principale cause de mortalité chez les albinos au Congo-Brazzaville. Leur manque de pigmentation protectrice les rend extrêmement vulnérables face aux neuf mois d’ensoleillement intense que connaît le pays. Face à ce constat alarmant, l’AJCA a sollicité l’expertise des formateurs de la Fondation Pierre Fabre. L’objectif est clair : transmettre le savoir-faire nécessaire à la fabrication de crèmes solaires efficaces et adaptées aux besoins spécifiques des personnes atteintes d’albinisme.

Depuis quelques jours, des formateurs ayant déjà fait leurs preuves au Mali et au Togo supervisent un programme intensif dans une clinique de Brazzaville. Cette formation ne se limite pas à un simple apport théorique : elle met l’accent sur la pratique. La maîtrise des différentes étapes de la fabrication est essentielle pour garantir un produit de qualité.

Un impact qui dépasse les frontières

Ce projet ne se limite pas à au Congo-Brazzaville. L’initiative de fabrication locale pourrait bénéficier à d’autres pays africains où les crèmes solaires pour albinos sont inexistantes ou trop coûteuses. L’AJCA souhaite collaborer avec d’autres nations afin de réduire les coûts des matières premières et d’assurer une distribution plus large.

L’impact de l’AJCA dans la prise en charge des albinos ne se limite pas à cette formation. Depuis sa création en 2017, la clinique Jhony-Chancel-Ngamouana a réduit de façon spectaculaire le taux de mortalité des albinos. Il est passé de plusieurs décès par mois à des périodes prolongées sans pertes humaines.

Vers une autonomie et une dignité retrouvées au Congo-Brazzaville

La fabrication locale de crèmes solaires représente une avancée significative pour la communauté albinos au Congo-Brazzaville et au-delà. En leur permettant de produire eux-mêmes leurs propres protections solaires, cette initiative renforce leur autonomie et leur dignité. La formation en cours, qui doit s’achever en mars, pourrait sauver de nombreuses vies dans les années à venir.

Comme le souligne un responsable de l’AJCA : « Cette formation est une véritable révolution pour nous. Elle va nous permettre de ne plus dépendre de l’extérieur pour nous protéger du soleil. C’est un grand pas vers l’autonomie et la dignité. »

Ce projet est un bel exemple de solidarité et de coopération internationale. Il montre qu’il est possible d’agir concrètement pour améliorer la vie des personnes les plus vulnérables.