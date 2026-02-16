Congo-Brazzaville : un dialogue politique organisé avant la Présidentielle

Au Congo-Brazzaville, les autorités tiennent à compter de ce lundi 16 février 2026, un Dialogue politique à Djambala dans le Département des Plateaux, dans le centre du pays. Selon des sources locales, les autorités disent organiser ce dialogue en vue d’une présidentielle « apaisée » le 15 mars prochain. Élection pour laquelle Denis Sassou-Nguesso qui compte plus de 41 ans cumulés à la tête du pays, veut briguer un nouveau quinquennat.

Congo-Brazzaville : le dialogue politique va durer quatre jours

Au Congo-Brazzaville, le dialogue politique qui a démarré ce lundi, est organisé quatre jours après la clôture du dépôt des dossiers de candidatures à la présidentielle, et il est donc accueilli diversement par les acteurs politiques. Les six candidats qui ont déposé leur dossier pour la présidentielle du 15 mars 2026 au Congo-Brazzaville, en plus de celui du président Denis Sassou-Nguesso, ont en effet, accepté de prendre part à ce dialogue.

Il en est de même pour l’Union panafricaine pour la démocratie sociale (Upads), premier parti d’opposition qui, pourtant, ne présente pas de candidat à la présidentielle. Il estime que les conditions d’une élection crédible ne sont pas réunies. Pascal Tatsy Mabiala, principal dirigeant de l’Upads, fera même le déplacement de Djambala. Le Conseil national des républicains de l’ancien chef rebelle Frédéric Bintsamou, alias Pasteur Ntumi, a également au moins deux représentants à ce dialogue dans le but « de renforcer la démocratie » au Congo-Brazzaville.

Par contre, le parti de l’ancien ministre des Finances, Mathias Dzon, a rejeté l’invitation. L’Union patriotique pour le renouveau national (UPRN) déclare refuser d’aller faire « le tourisme à Djambala », qualifiant ce dialogue de « simulacre ».

Il faut noter que depuis 2009, les autorités organisent un dialogue politique à la veille de chaque présidentielle au Congo-Brazzaville, mettant en avant l’objectif d’une élection sans heurts.