L’Agence de Régulation des Postes et des Communications Électroniques (ARPCE) au Congo a franchi une étape importante dans le renforcement de ses capacités de régulation. Seize nouveaux agents ont prêté serment devant le Tribunal de Grande Instance de Brazzaville. Cette démarche s’inscrit dans le cadre légal établi par le décret n°2009-477 du 24 décembre 2009, qui approuve les statuts de cette institution essentielle.

Assermentation de nouveaux contrôleurs au Congo-Brazzaville

L’événement a marqué l’intégration officielle de seize professionnels au sein de l’ARPCE. Parmi eux, neuf femmes et sept hommes ont juré de remplir fidèlement leurs fonctions. Cette composition témoigne de l’engagement de l’ARPCE envers la promotion de l’égalité des genres. L’agence valorise ainsi les compétences féminines dans des domaines techniques traditionnellement masculins.

Ces nouveaux agents proviennent de diverses directions centrales de l’ARPCE. Ils sont spécialisés dans les questions juridiques, la gestion et la planification des fréquences, le contrôle des réseaux et l’encadrement des marchés des postes et des communications électroniques.

Ces agents nouvellement assermentés se voient conférer des pouvoirs importants. Ils agissent en tant que sentinelles du droit dans les secteurs régulés par l’ARPCE, conformément à l’article 80 de ses statuts. Leur serment les engage à exercer leurs fonctions avec loyauté et à maintenir une stricte confidentialité concernant les informations sensibles recueillies durant leurs investigations.

Le Président du Tribunal de Grande Instance de Brazzaville, M. Désiré OKO, a souligné la nature particulière de leur engagement. Il a rappelé qu’il s’agit d’ « un pacte signé avec votre conscience, mais aussi avec l’État et le peuple ». Il a également mis en garde contre toute dérive, précisant que « toute dérive dans l’exercice de ces fonctions exposera les contrevenants à des poursuites judiciaires ».

Importance de cette nouvelle vague d’assermentation

Pour le Directeur des Affaires Juridiques et Internationales de l’ARPCE, M. Celestin ENDOKE, cette cinquième vague d’assermentation représente une étape naturelle dans l’accomplissement des missions régaliennes de l’institution. Lors de son entretien avec les nouveaux agents, il a insisté sur l’importance cruciale du devoir de réserve.

Ce devoir est essentiel lors de la manipulation d’informations stratégiques pour le secteur. En conclusion, M. ENDOKE a rappelé aux agents la double nature de leur nouvelle position. Il a affirmé que « si l’assermentation constitue indéniablement un honneur, elle représente avant tout une responsabilité exigeante au service de la régulation ; responsabilité pour laquelle vous ne devez jamais faillir ».