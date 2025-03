Le Congo va bénéficier, avec effet immédiat, d’un financement de 26 milliards FCFA, soit 43 milliards USD, de la part du FMI. Un décaissement rapide qui sera dédié au renforcement de la stabilité économique du pays. Ainsi, cet appui financier du FMI, dans l’intérêt du Congo, s’inscrit dans le respect de l’accord de la Facilité élargie de crédit (FEC), conclu en janvier 2022.

Congo : 26 milliards FCFA du FMI pour booster son économie

Le Congo rencontre des difficultés en matière de stabilité économique. Le pays lutte de façon acharnée pour joindre les deux bouts. Pour cela, le Fonds monétaire international (FMI) a approuvé un financement de 26 milliards FCFA en faveur du pays afin que celui-ci puisse renforcer la résilience de son économie.

Toutefois, le pays a bénéficié de ce financement grâce à son accord de Facilité élargie de crédit (FEC). Ce programme lui permet d’obtenir un soutien financier supplémentaire de la part des institutions financières en raison du retard dans l’adoption de certaines lois structurelles.

D’après le FMI, le Congo n’a pas respecté les réformes liées à la gestion de sa dette extérieure, à la nouvelle dette extérieure ainsi qu’à la dette garantie par le biais des ressources naturelles. En revanche, pour faire face à cette situation et respecter la gestion de la dette extérieure, le pays s’est lancé dans une nouvelle réforme visant à revoir son budget à la baisse. Cependant, cette dynamique a entraîné une complexité dans la mise en œuvre des réformes, dont l’objectif est d’assurer une gestion macroéconomique saine.

Par ailleurs, ces réformes concernent notamment la nouvelle loi sur la TVA des hydrocarbures et le système d’information de gestion des finances publiques (SIGFIP). Néanmoins, l’avancement de ces réformes ainsi que le renforcement de la sécurité sociale ne sont pas suffisants pour permettre au Congo de respecter la gestion de sa dette extérieure et d’assurer une croissance durable et inclusive.

Mais pour atteindre un niveau de croissance économique satisfaisant, le FMI a formulé des propositions de solutions au Congo. L’institution de Bretton Woods demande au pays une gestion rigoureuse des finances publiques et une réduction des dépenses fiscales. Des mesures qui pourraient aider le Congo à stimuler la croissance économique et à développer ses recettes.