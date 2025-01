Le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, le général Vagondo Diomandé, a remis 109 véhicules de commandement au corps préfectoral et à la police nationale. Cette initiative gouvernementale vise à améliorer les capacités opérationnelles des services de sécurité en Côte d’Ivoire . Elle s’inscrit dans une stratégie globale de renforcement de la sécurité et de la stabilité du pays.

Un soutien logistique essentiel

Cette dotation de véhicules représente un atout majeur pour les forces de sécurité. Elle va faciliter leurs interventions sur le terrain et améliorer leur efficacité. Les 75 véhicules remis aux autorités préfectorales et les 34 attribués à la police nationale vont contribuer à renforcer l’autorité de l’État. Ils permettront également de mieux répondre aux besoins de la population en matière de sécurité en Côte d’Ivoire.

Le ministre Vagondo Diomandé a souligné l’importance de cette initiative : « Je reste convaincu que ces véhicules auront un impact direct et significatif sur vos conditions de travail, permettant ainsi de renforcer l’autorité de l’État dans les différentes localités et de mieux répondre aux attentes de nos populations. »

Des missions renforcées

Ces véhicules faciliteront l’accomplissement des missions essentielles des services de sécurité en Côte d’Ivoire . Ils joueront un rôle crucial dans l’administration des circonscriptions administratives et la préservation de l’ordre public. Ils contribueront également à la sécurité des citoyens et des biens, ainsi qu’à la défense de la sûreté de l’État.

Le ministre a insisté sur la nécessité d’une collaboration exemplaire entre le corps préfectoral et la police nationale. Il a appelé à un engagement sans réserve et à un sens aigu de la responsabilité. Ces qualités sont indispensables pour garantir la sécurité, la transparence et le respect des principes démocratiques, notamment lors des échéances électorales de 2025.

Une capacité d’intervention accrue en Côte d’Ivoire

La remise de ces véhicules permettra d’accroître la capacité d’intervention des forces de sécurité. Ils seront plus réactifs et plus mobiles, ce qui renforcera leur efficacité sur le terrain. Cette dotation est d’autant plus importante à l’approche des élections de 2025, qui nécessitent une mobilisation humaine et matérielle considérable.

Le ministre a exprimé sa gratitude envers le Président de la République, Alassane Ouattara, pour son leadership et son soutien constant. Il a également remercié ses collaborateurs pour leur engagement. La cérémonie s’est déroulée en présence du directeur général de l’Administration du territoire, Ibrahima Bayo, et du directeur général adjoint de la Police nationale, Siaka Dosso.