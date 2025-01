Le Bénin s’apprête à vivre une expérience cinématographique inédite. Une grande tournée de films chinois traversera quinze villes du pays, du 29 janvier au 12 février 2025. Cet événement culturel majeur s’inscrit dans le cadre des festivités du Nouvel An chinois et témoigne de la richesse des échanges entre les deux nations. La nomination de l’actrice Aliza Rawdath Soumaïla comme ambassadrice de la promotion du cinéma sino-béninois vient renforcer davantage cette dynamique.

Un voyage cinématographique à travers le Bénin

Cette tournée exceptionnelle débutera à Ouidah, ville historique et haut lieu de la culture . Elle s’achèvera en apothéose à Ganvié, une cité lacustre . Le directeur du Centre culturel chinois, Kuang Lin, souligne l’ambition de cette initiative : « renforcer les liens culturels entre les deux nations ». Des milliers de Béninois ont déjà découvert le cinéma chinois grâce à des projections en version française. Des centaines de villes ont bénéficié de ce programme itinérant.

Aliza Rawdath Soumaïla, une ambassadrice de choix

Actrice et promotrice culturelle de talent, Aliza Rawdath Soumaïla a été choisie pour représenter le cinéma sino-béninois. Kuang Lin justifie ce choix : « Après plusieurs consultations, Raoudath a été choisie comme une amie de la Chine et la meilleure représentante pour cette mission ». Le ministre du Tourisme, de la Culture et des arts, Jean-Michel Abimbola, a salué cette nomination. Il a comparé Aliza Rawdath à une héroïne de la culture béninoise, « Mulan est la tassihangbé du Bénin. Vous êtes notre amazone. Nous ferons tout pour que vous soyez fière de votre pays ».

Un pont culturel entre la Chine et le Bénin

Au-delà des projections de films, cette tournée est une véritable plateforme d’échanges culturels. Elle offre l’occasion de valoriser les traditions et les spécificités de chaque pays. Le maire de Nikki, Roland Gounou Lafia Joseph, et le directeur de l’Agence de Développement des Arts et de la Culture (Adac), William Codjo, y voient une opportunité unique de favoriser l’éducation et le rapprochement entre les peuples. Des prestations artistiques, telles que l’intermède culturel offert par Queen Amissouo, viennent compléter ce programme riche et varié.

Une coopération renforcée

Avec cet événement, la coopération sino-béninoise franchit une nouvelle étape. Les liens d’amitié et de collaboration entre les deux nations se consolident. Le cinéma devient un vecteur de dialogue et de compréhension mutuelle. Cette tournée cinématographique est bien plus qu’une simple série de projections. Elle est le symbole d’un partenariat culturel dynamique et prometteur.