Côte d'Ivoire : 17 personnes tuées dans un accident

Côte d'Ivoire : 17 personnes tuées dans un accident
La Côte d’Ivoire est frappée par un deuil national. Dimanche 8 février 2026, 17 personnes ont péri dans un grave accident de la circulation. Le drame s’est produit sur l’axe Sane Pedro – Sassandra. L’accident a impliqué un autocar et un camion. Aux premières heures de l’accident, l’Office National de la Protection Civile avait indiqué un bilan provisoire de 17 victimes dont 12 décès certains et 03 blessés graves. Le bilan s’est malheureusement alourdit après.

Côte d’Ivoire : un accident fait 17 morts sur l’axe San Pedro – Sassandra

C’est aux environs de 16 heures que l’irréparable s’est produit à 20 kilomètres de San Pedro. Un violent choc entre un autocar et un camion qui a arraché la vie à plusieurs personnes. Selon le bilan présenté par le Ministère des Transports et des Affaires Maritimes, on dénombre au total « dix-sept (17) morts et 05 blessés évacués et pris en charge à l’Etablissement Hospitalier Public Régional (EPHR) de San Pedro ».

Le Ministre des Transports et des Affaires Maritimes exprime les sincères condoléances du Gouvernement aux familles des victimes décédées et souhaite un prompt rétablissement aux blessés.

Le Ministre a mobilisé les services compétents à l’effet de faire la lumière sur les circonstances du drame. Toutes les données et informations techniques pouvant aider à situer les responsabilités dans ce drame seront recueillies et traitées. « Le Ministre des Transports et des Affaires Maritimes réaffirme l’engagement et la détermination du Gouvernement à lutter contre toutes formes d’incivisme routier, en retirant de la circulation les chauffeurs indélicats sans préjudice des poursuites pénales auxquelles ils s’exposent ».

