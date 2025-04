L’opération Épervier 10 a permis un coup d’arrêt significatif à la violence qui secouait le quartier de Treichville. Suite à une série d’affrontements incessants entre les gangs de la rue 44 et du quartier Biafra, marqués par des tentatives de meurtre, des agressions ayant entraîné des infirmités et la destruction de véhicules, les forces de Police du District de Marcory et du Commissariat du 29ᵉ Arrondissement, appuyées par une équipe de la Brigade de Recherche et d’Intervention (BRI) Sud, ont mené une opération conjointe le lundi 14 avril 2025. Cette intervention ciblée a abouti à l’interpellation de deux individus identifiés comme étant les principaux instigateurs de ces rixes sanglantes.

Opération Épervier 10 : la police de Côte d’Ivoire met hors d’état de nuire les chefs des gangs de la rue 44 et du quartier Biafra

Au cours de l’opération du lundi dernier, les forces de sécurité ont procédé à la mise sous verrous de certaines figures de proue de la violence qui sévit Treichville en Côte d’ivoire. Selon les informations, les deux individus appréhendés ont été nommément identifiés comme étant D.O., connu sous le pseudonyme de Rougeo, âgé de 19 ans et S.M., alias G.G., âgé de 18 ans.

Les investigations policières ont formellement établi leur rôle de meneurs au sein du gang de la rue 44, les désignant comme des figures clés dans l’escalade de la violence entre les groupes rivaux. Cette opération d’envergure des éléments de la police nationale de Côte d’Ivoire témoigne de la détermination des autorités à rétablir l’ordre et la sécurité dans les quartiers touchés par la criminalité urbaine.

L’arrestation de ces deux individus, présentés comme les principaux responsables des récents actes de violence, constitue un signal fort envoyé aux autres membres de ces gangs et à quiconque serait tenté de perturber la tranquillité publique sur toute l’étendue du territoire de Côte d’Ivoire. Les forces de l’ordre poursuivent leurs investigations afin de démanteler complètement ces réseaux et de traduire en justice tous ceux qui ont participé à ces actes répréhensibles.