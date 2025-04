L’autoroute du nord, axe majeur de la Côte d’Ivoire, a de nouveau été le théâtre d’un tragique accident de la route. En effet, un minicar de transport a effectué une sortie de route après l’échangeur de Singrobo, dimanche 13 avril 2025. Ce drame a causé aussi bien des dégâts humains que matériels.

23 personnes blessées dont 10 grièvement. C’est le bilan de l’accident qui est survenu sur l’autoroute du nord de Côte d’Ivoire. Selon les informations communiquées par les sapeurs-pompiers militaires, il s’agit d’un minicar qui a effectué une sortie de route après l’échangeur de Singrobo.

Alertés, les secours se sont rapidement déployés sur les lieux de l’accident. La scène qui s’offrait à eux témoignait de la violence de l’impact, avec un minicar hors de contrôle et de nombreuses victimes éparpillées.

Parmi les victimes, une personne, malgré la gravité potentielle de ses blessures, a refusé son transport vers un centre de soins et a signé une décharge de responsabilité, un geste qui soulève des interrogations quant à son état réel. En ce qui concerne les 22 autres victimes, elles ont toutes été prises en charge avec diligence par les équipes de secours. Après avoir reçu les premiers soins sur place, elles ont été transportées d’urgence vers l’hôpital Saint-Jean-Baptiste de Bodo, où elles pourront recevoir les traitements médicaux nécessaires à leur rétablissement.

Une récurrence inquiétante sur l’axe routier

Ce nouveau drame sur l’autoroute du Nord survient à peine deux jours après un autre accident survenu sur le même tronçon le vendredi 11 avril. Cet incident précédent, impliquant un véhicule particulier, avait déjà coûté la vie à deux personnes et fait quatre blessés. Cette série noire met en lumière la dangerosité persistante de cet axe routier et soulève des questions cruciales sur les mesures de sécurité et la vigilance des conducteurs. Les autorités sont désormais interpellées sur la nécessité de renforcer les contrôles et de sensibiliser davantage les usagers de la route afin d’enrayer cette spirale d’accidents tragiques.