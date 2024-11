En Côte d’Ivoire, le Groupe Spécial de Lutte contre l’Orpaillage Illégal (GS-LOI) a mené, le mercredi 6 novembre 2024, de vastes opérations de destruction de sites d’exploitation aurifère clandestine dans plusieurs régions du pays.



Côte d’Ivoire : le GS-LOI inflige un revers aux orpailleurs illégaux



La lutte contre l’orpaillage illégal se poursuit avec détermination. Les départements de Korhogo, Minignan et Tengrela ont été particulièrement ciblés dans une nouvelle opération. Dans les localités de Komborodougou, Nagabala, Madina et Kanakono, les forces de l’ordre ont procédé à la destruction de nombreux sites illégaux et à l’arrestation de huit individus impliqués dans ces activités.



À l’issue de ces opérations, un important matériel d’exploitation a également été saisi et détruit, notamment des motocyclettes, des motopompes, des concasseurs, des broyeurs, des treuils, un groupe électrogène, un tricycle, des raccords et des abris de fortune.



Par ailleurs, les éléments du GS-LOI ont mis la main sur 14,18 grammes de boulettes suspectées d’être de l’or, 470 000 FCFA en espèces, 135 sacs de minerais, des motopompes, des groupes électrogènes et des marteaux. Ces opérations démontrent la volonté des autorités ivoiriennes de lutter efficacement contre l’orpaillage illégal, un phénomène qui menace l’environnement et l’économie du pays.