En Côte d’Ivoire, les forces de l’ordre ont porté un coup dur à des orpailleurs clandestins. À l’issue des opérations distinctes menées à Kong et Séguéla, plusieurs individus ont été mis aux arrêts.



Côte d’Ivoire : des orpailleurs clandestins mis aux arrêts



À Kong, dans le village de Djemetogonan, les gendarmes ont démantelé un site d’orpaillage illégal. Le matériel saisi comprend une motopompe, dix mètres de tuyau, un tricycle, huit concasseurs, quinze bidons, dix bassines et onze abris de fortune.



Dans la région de Séguéla, plus précisément à Kougberé, six individus ont été arrêtés lors d’une opération d’envergure. Les forces de l’ordre ont détruit douze motocyclettes, six motopompes, dix structures de lavage et huit abris de fortune. De plus, elles ont saisi dix motopompes, sept pelles, trois pioches, une daba et deux motocyclettes.

Par ailleurs, ces opérations démontrent la détermination des autorités ivoiriennes à mettre fin à cette pratique illégale qui nuit à l’environnement et à l’économie du pays.