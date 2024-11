Au Tchad, le président Mahamat Idriss Déby Itno a rendu un hommage appuyé aux soldats tombés au front face aux attaques de Boko Haram.



Tchad : le président Déby salue le courage des soldats tombés au combat



Suite aux affrontements meurtriers du 28 octobre dernier dans la région du lac Tchad, qui ont coûté la vie à de nombreux militaires, le chef de l’État Mahamat Idriss Deby a salué le courage de ses troupes.

Sur sa page Facebook, il a présenté ses sincères condoléances aux familles endeuillées et souhaité un prompt rétablissement aux blessés. En plus, le président a réaffirmé la détermination des forces armées tchadiennes à mettre fin aux agissements de Boko Haram.

Par ailleurs, il a rassuré l’opinion publique que l’opération Haskanite, déployant des moyens aériens, maritimes et terrestres, se poursuit. Cette opération, selon le gouvernement vise à traquer et neutraliser les derniers éléments de cette secte terroriste. Pour rappel, l’attaque meurtrière qui a eu lieu le 28 octobre dernier, a coûté la vie à plus de 40 militaires.