La Côte d’Ivoire, à travers le Groupement des Entreprises de Services Pétroliers et Gaziers du pays, a signé un accord stratégique avec la Société Africaine d’Investissement en Énergie. Cet accord s’inscrit dans le cadre de l’accroissement du secteur énergétique en Côte d’Ivoire.

Côte d’Ivoire : un nouvel élan dans le secteur énergétique avec AEICORP

Le secteur énergétique de la Côte d’Ivoire a besoin d’un soutien financier et stratégique afin de relever les défis auxquels il est confronté dans son développement. À cet effet, un accord stratégique, notamment financier, a été conclu entre AEICORP et GES PETROGAZ-CI le mardi 25 mars 2025, en présence du ministre des Mines, du Pétrole et de l’Énergie, Amadou Sangofawa Coulibaly, du directeur général de l’AEICORP, Zakaria Dosso, et de Kamel Koné, président de GES PETROGAZ-CI.

Cet accord vise à concrétiser la mission d’AEICORP, qui consiste à apporter les ressources nécessaires au développement du secteur énergétique et à renforcer la compétitivité des entreprises sur le marché national et international du continent africain. D’après le président de GES PETROGAZ-CI, cet accord constitue un levier grâce auquel le secteur énergétique du pays pourra relever son défi lié au financement, à la croissance des entreprises locales ainsi qu’à leur insertion dans la chaîne de valeur énergétique.

Pour conclure, le ministre des Mines, du Pétrole et de l’Énergie a mis l’accent sur la mise en œuvre des projets en cours afin d’avoir une vision des fonds que ces projets vont générer. Il a également souligné l’importance de disposer d’infrastructures adéquates pour booster la production de pétrole, compte tenu d’une consommation nationale de 500 000 barils par jour.

Enfin, il convient de noter que l’accord signé entre le secteur énergétique de la Côte d’Ivoire et l’AEICORP témoigne de la volonté de ce dernier de promouvoir le secteur énergétique du continent africain.