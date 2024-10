Le Président Alassane Ouattara a quitté Abidjan ce mardi 1er octobre 2024 pour Paris. Ce voyage s’inscrit dans le cadre du 19ᵉ sommet de la Francophonie.

19ᵉ sommet de la Francophonie : Alassane Ouattara attendu à Paris

Dans le cadre du 19ᵉ sommet de la Francophonie, qui aura lieu à Paris, du 4 au 5 octobre 202, le Chef de l’État ivoirien a pris son départ ce mardi 1er octobre 2024 pour la France.

Placé sous le thème « Gérer, innover et entreprendre en français », ce sommet sera l’occasion pour le Président, Alassane Ouattara d’explorer de nouvelles formes de coopération et d’aborder les défis mondiaux actuels, notamment les changements climatiques, la géopolitique et la sécurité.

En plus, le Chef de l’État participera à des sessions thématiques sur les défis du citoyen francophone à l’ère du numérique et du multilatéralisme. Ce sera aussi l’occasion pour la première dame, Dominique Ouattara, de dîner au Palais de l’Élysée avec son homologue française, Brigitte Macron.