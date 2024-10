Au Gabon, un jeune élève de 15 ans environ risque une peine d’emprisonnement allant jusqu’à cinq ans. Il lui est reproché des faits d’outrage au président de la République.

Pour « outrage » au président, un adolescent risque 5 ans de prison au Gabon

Selon les médias locaux, le jeune garçon de 15 ans en classe de 3e a publié une vidéo qui est rapidement devenue virale. En effet, dans l’élément, on aperçoit le garçon, culotte baissée, en train de s’essuyer le derrière, avec un t-shirt à l’effigie du président de transition, Brice Oligui Nguema. La justice s’est donc autosaisie du dossier et le mis en cause placé en garde à vue.

Jugeant la faute extrêmement grave, le procureur n’a pas voulu accorder sa grâce à l’enfant en classe d’examen. Malgré les multiples actions de l’enfant et de son grand-père pour implorer la clémence à genou et en larmes, diffusées par les médias locaux, le procureur l’a placé sous mandat de dépôt. Il séjourne donc depuis jeudi à la prison centrale de Port-Gentil en attendant de connaître son sort.

Selon la législation en vigueur au Gabon, pour un crime d’outrage au président de la République, le mineur risque « un emprisonnement de cinq ans au plus » et « une amende d’un montant de 5 millions de FCFA au plus », renseigne le journal l’Union.